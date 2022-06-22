اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
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"التعاون الخليجي" وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:00 ص
"التعاون الخليجي" وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف
أ ش أ

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بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، مع نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دينيسون أوفوت، سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة على ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.


وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاجتماع - بحث أولويات التحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، كما تمت مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.


مجلس التعاون الخليجى

أمريكا

أمريكا والخليج

عبد العزيز حمد العويشق



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