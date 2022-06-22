التحقيق مع سائق توك توك قتل زميله للخلافات على الركاب بالإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض، علي يد زميله بمنطقة العجمي بسبب الخلاف علي أولوية الركاب، والتحفظ علي السلاح المستخدم فى الجريمة، وكاميرات المراقبه لفحصها وسؤال شهود العيان عن الحادث، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بشارع سالم عيد بمنطقة أبو يوسف، بين صبي سائق تكتوك وسائق آخر بسبب الخلاف علي أولوية ركوب فتاة مع كل منهما على أثرها لقي أحدهما مصرعه.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم محمد ابراهيم، سائق توك توك، 17 سنة، بطعن زميله سائق آخر يدعي محمد منصور، 15 سنة، بسلاح أبيض، مما ادي الي وفاته في الحال متأثرا باصابته، وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف علي أولوية تحميل إحدى الفتيات وتوصيلها.

تمكنت ضباط المباحث من القاء القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.