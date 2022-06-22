البرازيل تصطاد "جنرال الكيف".. ضابط سابق وزور شهادة وفاته للهروب من السجن

فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ، سقوط البرازيلي سيرجيو روبرتو دي كارفالو، المعروف باسم "مايور كارفالو" وهو أحد أكبر مهربي المخدرات الدوليين، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله أمس الثلاثاء في بودابست.

وأشارت صحيفة "نوتثياس دى جاليسيا" إلى أن كارفالو الملقب أيضًا بـ "إسكوبار البرازيلي" يوجد على قائمة الإنتربول الحمراء ، متهمًا بقيادة "منظمة إجرامية" مخصصة لإرسال المخدرات إلى أوروبا ، كما أنه زيف وفاته فى عام 2020 عندما كان فى إسبانيا هربًا من دخول السجن.

وتشتبه السلطات في أن "مايور كارفالو"، وهو عسكري سابق من ولاية ماتو جروسو دو سول ، أرسل منذ عام 2017 ما لا يقل عن 45 طنًا من الكوكايين من البرازيل إلى موانئ ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وألقت الشرطة المجرية القبض على اسكوبار البرازيلي في بودابست في عملية تعاونت فيها الأجهزة الأمنية في العديد من البلدان ، وفقًا لمذكرة من الشرطة الفيدرالية البرازيلية.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اسكوبار البرازيلى كان يحمل جواز سفر مكسيكيًا مزورًا ولم يبد أي مقاومة وقت اعتقاله.

وتمكن "مايور كارفالو" في السنوات الأخيرة من الفرار من السلطات الأوروبية، ففى عام 2018 ، ألقي القبض عليه في إسبانيا ، حيث لجأ باسم بول فوتر ، بتهمة امتلاك مخبأ يضم 1700 كيلوجرام من الكوكايين تم ضبطه على متن سفينة متجهة إلى منطقة جاليسيا بإسبانيا، وعندما اقتربت المحاكمة ، قام بتزيف موته من خلال شهادة وفاة مزورة ، والتي يبدو أنه حصل عليها بفضل الطبيب الذي يجري التحقيق معه فى الوقت الحالى.

وقالت بوابة "البرازيل يو او ال" إن كارفالو متهم أيضا بغسيل الأموال، حيث تشير التحقيقات إلى أنه قام بغسل أموال المخدرات بشراء امدادات طبية لمكافحة فيروس كورونا .