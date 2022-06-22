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الأوقاف تنشر أسماء 12 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين فى 3 محافظات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:29 م
الأوقاف تنشر أسماء 12 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين فى 3 محافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، ننشر أسماء الناجحين من محافظات : "الوادى الجديد والسويس ودمياط" المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية بالأزهر (المجموعة الأولى) 2022م.
 
وقالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم نشر باقى أسماء الناجحين تباعا ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وفيما يلى أسماء 12 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين فى 3 محافظات: 
 
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عقد دورة علمية متخصصة لـ20 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بولاية "كيرالا" بدولة الهند بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، فى الفترة من 16 / 7 / 2022 حتى 26 / 7 / 2022م.

 

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المعتدل بمختلف دول العالم، وفى إطار دورها التنويرى والتثقيفى والطلبات العالمية المتزايدة على عقد الدورات المتقدمة بها سواء للأئمة والواعظات أم لأعضاء هيئة التدريس الجامعيين وغيرهم.

 


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