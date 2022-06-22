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الأمن يكشف تفاصيل واقعة سرقة 4 أجهزة "لاب توب" من داخل شركة بالقاهرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:24 ص
الأمن يكشف تفاصيل واقعة سرقة 4 أجهزة "لاب توب" من داخل شركة بالقاهرة لاب توب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ألقاء القبض على سيدتين سرقتا 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من داخل إحدى الشركات بدائرة قيم مدينة نصر أول.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتان "إحداهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ، مقيمان بالقليوبية) .

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وأقرت إحداهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ، اصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة، وتمكنتا من دخول الشركة باستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ثم قامت بالتخلص من المسروقات بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالقليوبية، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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