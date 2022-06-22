ارتفاع تاريخى للعنف بـ6 ولايات أمريكية.. و"فوكس" تحذر من "موجة جرائم صيفية"

كتبت: نهال أبو السعود

تتزايد جرائم العنف في ست مدن أمريكية كبرى ومن المقرر أن تتجاوز المستويات التاريخية بالفعل لجرائم العنف في عام 2021، وفقا لشبكو فوكس نيوز.

بالتيمور ولوس أنجلوس وفيلادلفيا وواشنطن وأتلانتا ونيويورك كلها في طريقها لكسر مستويات 2021 من الجرائم العنيفة في منتصف الطريق خلال هذا العام، وشهدت مدينة نيويورك قفزة بنسبة 25.8% في جرائم العنف في هذه المرحلة في عام 2022 مقارنة بالوقت نفسه في عام 2021.

جرائم العنف، التي تعرّف عادة على أنها القتل والاغتصاب والاعتداء والسرقة، في ارتفاع منذ عام 2020 وتصدرت جرائم القتل القائمة حيث ارتفعت بنسبة 35% من 2019 الى 2021.

شهدت واشنطن استمرار ارتفاع جرائم العنف في عام 2022 أيضًا ، مسجلة زيادة بنسبة 12% في مثل هذه الحوادث مقارنة بعام 2021 في منتصف الطريق هذا العام. وجاءت لوس أنجلوس في المرتبة التالية بزيادة 8.6% حتى الآن هذا العام ، بينما سجلت فيلادلفيا وبالتيمور زيادات في جرائم العنف بنسبة 7% و 6.1% على التوالي واختتمت أتلانتا المجموعة بزيادة في بنسبة 5.5% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

كان تصاعد جرائم العنف أيضًا موضوعًا يمثل تحديًا سياسيًا للبيت الأبيض ، حيث شجع الرئيس جو بايدن المحليات على استخدام أموال خطة الإنقاذ الأمريكية لتعزيز أقسام الشرطة قبل ما يتوقع أن يكون موجة جرائم صيفية.

قال بايدن الشهر الماضي: "استخدم هذه الأموال التي وفرناها لك لإعطاء الأولوية للسلامة العامة". "افعل ذلك بسرعة ، قبل الصيف ، عندما ترتفع معدلات الجريمة عادةً. اتخاذ الإجراءات اليوم سينقذ الأرواح غدًا. لذا ، استخدم المال. وظف ضباط الشرطة. قم ببناء أنظمة الاستجابة للطوارئ. استثمر في الحلول المجربة."