إنذارات لأصحاب المنازل المتعدين على أملاك الدولة بالشرقية بتقنين أوضاعهم

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بالتعامل بكل حزم وقوة مع أصحاب المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية التقنين، موجهاً رؤساء المراكز بفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت اللجان المشكلة من رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور على المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة ومراجعه موقفهم القانوني لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

حيث تم التوجه للوحدة المحلية بالأخيوة بمركز الحسينية وتم التنبيه على 20 من أصحاب المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمه 15% من قيمه التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.