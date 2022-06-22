اليوم السابع
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"إبداع" مسابقة لذوى القدرات والهمم فى العزف والفن التعبيرى بالبحيرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:35 ص
"إبداع" مسابقة لذوى القدرات والهمم فى العزف والفن التعبيرى بالبحيرة "إبداع" مسابقة لذوى القدرات والهمم فى العزف والفن التعبيرى بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة ،محافظ البحيرة، تنظيم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة الدكتور إبراهيم خضر ومن خلال مكتب قادرون باختلاف المرحلة التمهيدية لمسابقة "إبداع" لذوي القدرات والهمم في العزف و الفن التعبيري بنادي الالعاب بدمنهور وذلك بحضور د. هدي أبو ضيف مسئول مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة، وتم تصعيد الفائزين لحضور التصفيات قبل النهائية بمدينة الإسكندرية.
 

وأشاد اللواء هشام آمنة بالاهتمام الغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الهمم، وحرصه الدؤوب على تنظيم مؤتمر خاص بهم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، والذى أكد خلاله على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بذوي الهمم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من مواهب وقدرات في شتى المجالات.
 

كما أكد اللواء المحافظ أن البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم واتخاذ خطوات جادة لدمجهم بالمجتمع والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وحضاري.
 
ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة (1)
ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة

ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة (2)
ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة 

ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة (3)
ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة

ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة (4)
ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة

ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة (5)
ذوى الهمم خلال مشاركتهم فى مسابقة إبداع بالبحيرة 

 


اللواء هشام آمنة

محافظ البحيرة

مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة

الدكتور إبراهيم خضر

قادرون باختلاف المرحلة التمهيدية

مسابقة إبداع لذوي القدرات والهمم في العزف و الفن التعبيرى

نادي الالعاب بدمنهور



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