أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء ً وجاءت كالتالى:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4.25 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات .

‏‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 20 جنيها

- فاصوليا 12‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 11 جنيها.

- جوافة 15 جنيها.

- خوخ 8.5 جنيه.