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‏"تاكسي" يصيب 6 أشخاص على رصيف في نيويورك.. فيديو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:00 ص
‏"تاكسي" يصيب 6 أشخاص على رصيف في نيويورك.. فيديو الشرطة الامريكية
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شرطة نيويورك إن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن قفزت سيارة أجرة على رصيف في مدينة ‏نيويورك، وفقا لشبكة سي ان ان.‏
 
قالت السلطات إن "تاكسي" في نيويورك قفز على الرصيف واصطدم بالعديد من الأشخاص في وسط ‏مانهاتن يوم الاثنين ، مما أدى إلى إرسال ستة أشخاص إلى المستشفيات المحلية ، من بينهم ثلاثة أصيبوا ‏بجروح خطيرة.‏
 
وقع الحادث فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا. في 1186 برودواي ، بالقرب من شارع 29 ، على بعد بضعة ‏مبانٍ من مبنى إمباير ستيت.‏
 
وقال نائب رئيس شرطة نيويورك جون تشيل من مكتب خدمات الدوريات إن الحادث "يبدو أنه حادث" ‏لكن المحققين سيقررون ذلك.‏
 
وفقًا لشيل ، يظهر مقطع فيديو الحادث أن سيارة الأجرة انعطفت يسارًا في برودواي واصطدمت بدراج ‏كان متجهًا جنوباً في برودواي.
 

 


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