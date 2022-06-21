‏"تاكسي" يصيب 6 أشخاص على رصيف في نيويورك.. فيديو

قالت شرطة نيويورك إن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن قفزت سيارة أجرة على رصيف في مدينة نيويورك، وفقا لشبكة سي ان ان.
قالت السلطات إن "تاكسي" في نيويورك قفز على الرصيف واصطدم بالعديد من الأشخاص في وسط مانهاتن يوم الاثنين ، مما أدى إلى إرسال ستة أشخاص إلى المستشفيات المحلية ، من بينهم ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة.
وقع الحادث فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا. في 1186 برودواي ، بالقرب من شارع 29 ، على بعد بضعة مبانٍ من مبنى إمباير ستيت.
وقال نائب رئيس شرطة نيويورك جون تشيل من مكتب خدمات الدوريات إن الحادث "يبدو أنه حادث" لكن المحققين سيقررون ذلك.
وفقًا لشيل ، يظهر مقطع فيديو الحادث أن سيارة الأجرة انعطفت يسارًا في برودواي واصطدمت بدراج كان متجهًا جنوباً في برودواي.
🚨#BREAKING: Several injured after car veers onto sidewalk in Manhattan, NY— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 20, 2022
📌#Manhattan l #NewYork
Multiple Emergency crews at the scene where at least six people have been struck by a taxi At least three people in critical condition it’s still unknown what caused the crash pic.twitter.com/42K13Ta3Bm
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة