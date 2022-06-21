‏"تاكسي" يصيب 6 أشخاص على رصيف في نيويورك.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شرطة نيويورك إن 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن قفزت سيارة أجرة على رصيف في مدينة ‏نيويورك، وفقا لشبكة سي ان ان.‏

قالت السلطات إن "تاكسي" في نيويورك قفز على الرصيف واصطدم بالعديد من الأشخاص في وسط ‏مانهاتن يوم الاثنين ، مما أدى إلى إرسال ستة أشخاص إلى المستشفيات المحلية ، من بينهم ثلاثة أصيبوا ‏بجروح خطيرة.‏

وقع الحادث فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا. في 1186 برودواي ، بالقرب من شارع 29 ، على بعد بضعة ‏مبانٍ من مبنى إمباير ستيت.‏

وقال نائب رئيس شرطة نيويورك جون تشيل من مكتب خدمات الدوريات إن الحادث "يبدو أنه حادث" ‏لكن المحققين سيقررون ذلك.‏

وفقًا لشيل ، يظهر مقطع فيديو الحادث أن سيارة الأجرة انعطفت يسارًا في برودواي واصطدمت بدراج ‏كان متجهًا جنوباً في برودواي.