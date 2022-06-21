وزير الاستثمار السعودى: الاتفاقيات مع مصر تعكس ثقل البلدين

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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية تعكس ثقل البلدين كمركز اقتصادى في الشرق الأوسط؛ بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف الفالح فى تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم، الثلاثاء، أن القطاع الاقتصادي هو أحد المحاور المهمة للعلاقة الثنائية بين السعودية ومصر، مؤكدا أن مصر تمثل بوابة مهمة للمملكة لربطها بأسواق إفريقيا.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار المصري مشجع جدا للمستثمرين الأجانب وهو فرصة للسعودية، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تعكس التنوع بالاستثمارات.