وزير الإسكان يكشف موقف مشروع حدائق "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة العمل فى ورديات عمل على مدار الـ24 ساعة، والمتابعة المستمرة من أجل الانتهاء من مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى الوقت المحدد، حيث إنه من أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية، وسيسهم فى خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وسيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، حيث إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، يتكون من 3 قطاعات، ويعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وسيوفر المشروع مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).