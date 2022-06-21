نقابات أوروبية تدعو العاملين في "ريان إير" في 5 دول إلى الإضراب

دعت العديد من النقابات الأوروبية أطقم الطيران في شركة "ريان إير" الإيرلندية إلى بدء إضراب بنهاية الأسبوع المقبل في فرنسا وأسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.
وأوردت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكان الاتحاد النقابي للعمال والنقابة المستقلة للأطقم الجوية في إسبانيا قد أعلنا - في بيان - أن طاقم الطيران الإسباني دعي إلى التوقف عن العمل والإضراب خلال 24 و25 و26 و30 يونيو الجاري وفي الأول والثاني من يوليو المقبل.
وأضاف البيان أن الهدف هو إجبار "ريان إير" على تطبيق "الحقوق الأساسية للعمل" و"على التوصل إلى اتفاق" لضمان "شروط عمل مقبولة للموظفين".
يذكر أن "رايان إير" هي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة، يقع مقرها الرئيسي في دبلن، ومراكز عملياتها الرئيسية في مطار دبلن ومطار لندن ستانستد.
نقابات أوروبية تدعو العاملين في "ريان إير" في 5 دول إلى الإضرابالثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:08 م
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دعت العديد من النقابات الأوروبية أطقم الطيران في شركة "ريان إير" الإيرلندية إلى بدء إضراب بنهاية الأسبوع المقبل في فرنسا وأسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.
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