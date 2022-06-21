موسكو: نحن بحاجة إلى صد الضغوط الشديدة من الغرب فى مجال تكنولوجيا المعلومات

كتب أحمد عرفة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا بحاجة إلى صد الضغوط الشديدة من الغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إنه من المهم للغاية بالنسبة لنا الآن صد الضغوط القوية التي تمارس على بلادنا في تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل الهجمات الإلكترونية، والحصار التكنولوجي، والجهود الحثيثة التي يبذلونها لاستقطاب الخبراء الروس إليهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن هذه الإجراءات العدائية ليست جديدة، متابعا: لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه في أول فرصة، سيبدأ الغرب فى استخدام أدوات الضغط هذه، وأنه يجب أن نتمتع بحماية موثوقة ضد هجمات خصومنا.