مكتب الإحصاء الإسرائيلي: تراجع الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من 2022

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كشفت نتائج قياس أداء الاقتصاد الإسرائيلي عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيلي فقد جاء التراجع بصورة أسوأ عن التقديرات السابقة له والتي توقع فيها مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل إنها لن تتعدى نسبته 1.6 % من إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن ما شهده الناتج المحلي الإسرائيلي من تراجع في الربع الأول من العام الجاري أعقب ارتفاع له بلغت نسبته 15.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2021 وهو ما ارجعه خبراء المكتب إلى بداية تعافي اقتصاد إسرائيل من تداعيات – كوفيد 19 – وكان الاقتصاد الإسرائيلى قد نما خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 8.9 %.

وبحسب التقرير، فقد تراجع متوسط نصيب الفرد في إسرائيل من الناتج المحلي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.5% وهو التراجع الأعلى بحسب توصيف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مقارنة بتقديراته الأولية السابقة لهذا التراجع والتي لم تتعد نسبة 3.2 % وأعقب قفزة استثنائية في ربع العام السابق عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل الاستهلاك الفردي للإسرائيليين بنسبة 1.5 % وهو تراجع يفوق ضعف ما كان متوقعها بشأنه في السابق وهو 0.7 % وأعقب ارتفاعا نسبته 18.2 % في معدل استهلاك الإسرائيليين خلال الربع الأخير من العام الماضي.