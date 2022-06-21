اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

متحدثة الخارجية الروسية تحذر من قرار ليتوانيا حظر البضائع

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:00 م
متحدثة الخارجية الروسية تحذر من قرار ليتوانيا حظر البضائع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار ليتوانيا بخصوص حظر البضائع.


ويأتي هذا بعد أن أبلغت سكك الحديد الليتوانية سكك الحديد لمنطقة كالينينجراد بأنها تحظر ابتداء من 18 يونيو الجاري ترانزيت البضائع التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى منطقة كالينيجراد الروسية.


من ناحيته، قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن السلطات تمكنت من وقف أنشطة منظمات غير تجارية بشمال غرب روسيا كانت تمول من الغرب.


وأضاف باتروشيف - أثناء مشاركته في اجتماع بشأن مسائل الأمن القومي لشمال غرب روسيا - أن ذلك تم من خلال تحييد محاولات إنشاء ما يسمى بـ"منطقة حكم ذاتي ألمانية" في مقاطعة كالينينجراد بتمويل من ألمانيا.


وتابع: "أنه تم وقف نشاط تخريبي لمنظمات أجنبية غير حكومية ولمنظمات روسية غير تجارية كانت موالية لها، وكانت تتلقى المال من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وبلجيكا"، لافتا إلى أنه تم إثبات أن أجهزة المخابرات البولندية جمعت معلومات لإثارة الغضب بين السكان الروس في المنطقة


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

روسيا: سنرد قريبا على قرار ليتوانيا إعلان الحصار على كالينينجراد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:46 م

روسيا تحذر ليتوانيا من عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع لمنطقة كالينينجراد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:57 ص

الاتحاد الأوروبى يناقش خلال اجتماعه فرض حزمة سابعة من العقوبات ضد موسكو.. وبوريل: أزمة الحبوب ليس سببها العقوبات.. وروسيا: الاتحاد الأوروبى يتنصل من وثائقنا بشأن عضوية ليتوانيا به ولدينا حرية التصرف لحل المشكلة

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:30 م

الخارجية الروسية: إجراءات ليتوانيا معادية لنا ونحتفظ بحق حماية مصالحنا

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة