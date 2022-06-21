اليوم السابع
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مايا مرسى لـ"مبروك عطية": نختصمكم أمام الله فى الآخرة ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم فى الدنيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:01 م
مايا مرسى لـ"مبروك عطية": نختصمكم أمام الله فى الآخرة ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم فى الدنيا طالبة جامعة المنصورة
كتب محمود راغب

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أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن استياءها من تصريحات مبروك عطية حول واقعة طالبة جامعة المنصورة.
 
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها: تذكروا وقوفكم أمام الله ارفعوا أياديكم عنا نختصمكم أمام الله في الأخرة ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا.
 
وتابعت: نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسؤولة تحرض على مثل هذه الجرائم، ودماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرر الجريمة.
 
وواصلت: دماء هذه الفتاة وغيرها  في رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها.. خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يرهب بنات مصر وسيداتها.
 
واختتمت: لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة..  لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون.
 
 

مبروك عطيه

مايا مرسى

طالبه المنصوره

طالبه جامعه المنصوره

جامعه المنصوره



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