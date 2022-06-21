"لوجانسك": القوات الأوكرانية قصفت مدينتى ستاخانوف وزيموغورييه

وأوضحت البعثة في صفحتها على "تلجرام"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة "توتشكا-أو" على مدينة زيموغورييه؛ أسفر عن إصابة مدنية واحدة، إضافة إلى صاروخ مماثل على مدينة ستاخانوف بالجمهورية، مشيرا إلى أن إطلاق النار تم في الساعة 19:50 و20:17 (بتوقيت موسكو) من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).



من جانبه، ذكر نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريمووسوف اليوم الثلاثاء، أنه من المخطط أن يجري الاستفتاء العام حول انضمام المنطقة إلى روسيا في الخريف القادم .



وقال ستريمووسوف - في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "الاستفتاء العام سيجري هذا العام، ومن المخطط عقده الخريف القادم"، مؤكدا أن الموعد لم يحدد بدقة بعد، وأضاف "نستعد للاستفتاء العام، ويتم حل المسائل التنظيمية..وبعد الاستفتاء العام سنصبح وحدة إدارية كاملة الحقوق ضمن روسيا، ويبقى هناك القليل من الوقت قبل أن نتمتع بحقوق المواطنة في دولة روسيا العظيمة، نسير على طريق القرم".



وفرضت القوات الروسية أثناء إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه بالقرب من بحر آزوف في جنوب البلاد، حيث تم في هاتين المنطقتين تشكيل الإدارات العسكرية المدنية واستخدام الروبل الروسي وبث القنوات التلفزيونية والإذاعة الروسية، كما أعلنت المنطقتان عن نيتهما للانضمام إلى روسيا.



وفي سياق متصل، أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 320 قذيفة على 9 مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الماضية.



وذكرت القوات في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الفصائل المسلحة الأوكرانية تواصل قصفها المكثف للمراكز السكنية في المنطقة، موضحة أن القصف الأوكراني أسفر عن تضرر 22 مبنى سكنيا و11 منشأة للبنية التحتية المدنية و3 سيارات.



من ناحيته، أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 34 ألفا و100 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية .



وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1496 دبابة و3606 مركبات قتالية مصفحة و752 نظاما مدفعيا و181 مروحية و611 طائرة بدون طيار و137 صاروخ كروز، موضحة أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 2537 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 59 وحدة من المعدات الخاصة، وأشارت إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "أفدييفكا"، و "باخموت".



وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 910 قتلى ومصابين منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام، في بيان، أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (302 طفل)، وأشارت إلى أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2052 مؤسسة تعليمية، 210 منها دمرت بالكامل.