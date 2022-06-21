وقال روجوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن الوكالة تراقب عن بعد الوضع في المحطة النووية، وتحال إليها جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك مستوى الإشعاع وتوليد الكهرباء.. وتم توجيه دعوة لوفد الوكالة لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف منع ويمنع الزيارة".

وأضاف "سلطات كييف تخشى من أن الوفد حال زيارته للمحطة سيشاهد وجود مخزونات من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم المتراكم تم تخزينها بشكل غير قانوني خلال وجود المؤسسة تحت سيطرة كييف، والزيارة ستمكن المجتمع الدولي من الاطلاع على هذه الحقائق"، لافتا إلى أن الوفد يمكنه زيارة المحطة النووية عبر أراضي روسيا من جزيرة القرم أو جمهورية دونيتسك الشعبية.

ومن ناحية أخرى، وصل رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لإظهار تضامن بلاده مع شعب أوكرانيا.

وكتب بيتل، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "وصلت إلى كييف لنظهر تضامن لوكسمبورج مع شعب أوكرانيا، لأنه طالما استمرت الحرب الروسية، فإن لوكسمبورج ستقف إلى جانب أوكرانيا".

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن لوكسمبورج جمدت بالفعل أكثر من 4 مليارات يورو من الأصول الروسية نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.