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كييف تعلن تسلم مدافع متطورة ذاتية الدفع من ألمانيا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 04:44 م
كييف تعلن تسلم مدافع متطورة ذاتية الدفع من ألمانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الأوكرانية، تسلمها مدافع متطورة ذاتية الدفع من ألمانيا، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 4 ملايين و213 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى.

وذكر "راديو بولندا" اليوم، الثلاثاء، أن البلاد استقبلت أمس الإثنين 23 ألف لاجيء من أوكرانيا، مقارنة ب 24 ألفا و800 لاجىء في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.2 مليون لاجيء البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.


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