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قبول الذكور لأول مرة.. نقيب التمريض تكشف قواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:36 ص
قبول الذكور لأول مرة.. نقيب التمريض تكشف قواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية كوثر محمود - نقيب التمريض
كتب سمير حسنى

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كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية التابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس، منوهة بوجود 7 معاهد، مع وضع خطة لضم باقى المعاهد.

 

وواصلت نقيب التمريض، في مداخلة للتليفزيون المصري: "الدراسة 5 سنوات، وأول سنة من 30 سنة فتح الباب لتقديم الذكور، متابعة: "سنة الحصول على الإعدادية يجب ان تكون 2022 ، وأن تكون شهادة التعليم الأساسى من نفس المحافظة، فضلا عن التوقيع على إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، والالتزام بشروط القبول والخضوع لبعض الكشوفات منها كشف الهيئة، والكشف الطبي.

 


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