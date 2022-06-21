قبول الذكور لأول مرة.. نقيب التمريض تكشف قواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية

كتب سمير حسنى

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية التابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس، منوهة بوجود 7 معاهد، مع وضع خطة لضم باقى المعاهد.

وواصلت نقيب التمريض، في مداخلة للتليفزيون المصري: "الدراسة 5 سنوات، وأول سنة من 30 سنة فتح الباب لتقديم الذكور، متابعة: "سنة الحصول على الإعدادية يجب ان تكون 2022 ، وأن تكون شهادة التعليم الأساسى من نفس المحافظة، فضلا عن التوقيع على إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، والالتزام بشروط القبول والخضوع لبعض الكشوفات منها كشف الهيئة، والكشف الطبي.