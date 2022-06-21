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غرامة تصل لـ2 مليون حال عدم إخطار المورد لجهاز حماية المستهلك بعيوب بالسلعة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:00 ص
غرامة تصل لـ2 مليون حال عدم إخطار المورد لجهاز حماية المستهلك بعيوب بالسلعة جهاز حماية المستهلك
كتبت إيمان علي

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يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه فى توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وأكد التشريع على ضرورة إخطار المورد لجهاز حماية المستهلك بأي عيوب وأضرار بالسلع قبل بيعها في السوق، حيث نصت المادة (70) من القانون، علي أنه يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 


حماية المستهلك

التعاقدات الالكترونية

التعاقدات عن بعد

ضمان السلع المعمرة

الحكومه

التمويل الاستهلاكى

الاستثمار



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