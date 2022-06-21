"عمليات المعلمين": إصابة مراقب أول بلجنة أجا الثانوية بنات بجلطة في المخ

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثالنوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطاراً يفيد إصابة عبدالفتاح سيد أحمد ، مراقب أول بلجنة أجا الثانوية بنات بجلطة في المخ ، وعمله الأساسى مديرا لمدرسة السلام سعد الخيال الإعدادية في زفتى بمحافظة الغربية .

وأكد محمد عبدالله رىيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين ، أن المعلم عبدالفتاح سيد أحمد أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى أجا المركزي ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بجلطة في المخ وحالته غير مستقرة.

وأوضح رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بالنقابة، أنه تم تكليف حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة بمتابعة حالة المعلم والإطمئنان على صحته والتوجه للمستشفى لتقديم كافة أوجه الدعم له.

ومن جانبه، أشار "الألفي" أن جهود النقابة نجحت فى نقله لمستشفى المنصورة الدولي كونها مجهزة بالإمكانيات الطبية بصورة أفضل، مضيفاً أنه بالفعل تم نقله لمستشفى المنصورة الدولي في سيارة إسعاف مجهزة ، وجاري متابعة الحالة الطبية له.

كانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد اعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .