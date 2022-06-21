اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"عمليات المعلمين": إصابة مراقب أول بلجنة أجا الثانوية بنات بجلطة في المخ

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:24 م
"عمليات المعلمين": إصابة مراقب أول بلجنة أجا الثانوية بنات بجلطة في المخ امتحانات الثانوية العامة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثالنوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العام لنقابة المهن التعليمية، إخطاراً يفيد إصابة عبدالفتاح سيد أحمد ، مراقب أول بلجنة أجا الثانوية بنات بجلطة في المخ ، وعمله الأساسى مديرا لمدرسة السلام سعد الخيال الإعدادية في زفتى بمحافظة الغربية .
 
وأكد محمد عبدالله رىيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين ، أن المعلم عبدالفتاح سيد أحمد أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى أجا المركزي ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بجلطة في المخ وحالته غير مستقرة.
 
وأوضح رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بالنقابة، أنه تم تكليف حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة بمتابعة حالة المعلم والإطمئنان على صحته والتوجه للمستشفى لتقديم كافة أوجه الدعم له.
 
ومن جانبه، أشار "الألفي" أن جهود النقابة نجحت فى نقله لمستشفى المنصورة الدولي كونها مجهزة بالإمكانيات الطبية بصورة أفضل، مضيفاً أنه بالفعل تم نقله لمستشفى المنصورة الدولي في سيارة إسعاف مجهزة ، وجاري متابعة الحالة الطبية له.
 
كانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد اعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ، وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606"  لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .
 
 
 
 
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات المعلمين

امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان التربية الدينية

امتحان التربيه الدينيه

تداول أسئلة امتحان التربية الدينية

تداول أسئلة الدين

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانوية العامة امتحانات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة