عمليات الثانوية العامة بالشرقية: غياب 216 طالبا وحالتى غش فى امتحان الاقتصاد

الشرقية - إيمان مهنى

أصدرت غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات الثانوية العامة بالشرقية، بيانا حول امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، يفيد بغياب 216 طالبا و طالبة ورصد حالتى غش.

جاء فيه: إنه تابع الدكتور ممدوح محافظ الشرقية من محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات اليوم الثانى لطلبة الثانوية العامة (الشعبة العامة) للعام الدراسى2021 - 2022، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء حيث تقدم لأداء الامتحانات 47510 طلاب وطالبات حضر منهم 47294 طالبا وطالبة وتغيب منهم 216 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 157 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات الرئيسيه بالديوان العام عن سير امتحانات اليوم الثاني لشهادة الثانوية العامة، حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إخطار لأى حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين والمشاركين بالعملية الامتحانية بالإضافة إلى رصد حالتي غش بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية ومدرسة صلاح الطاروطى الثانوية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022 بلغ 49606 طلاب وطالبات منهم 25701 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و6838 طالب وطالبه بشعبة العلمى رياضة و17067 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية .