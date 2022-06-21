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طلاب الثانوية بمصر الجديدة عن الاقتصاد: فى مستوى الطالب المتوسط.. فيديو

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:33 م
طلاب الثانوية بمصر الجديدة عن الاقتصاد: فى مستوى الطالب المتوسط.. فيديو طلاب الثانوية العامة
كتب محمود راغب

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عبر طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة طبرى الحجاز بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، عن مدى رضاهم بامتحانى الاقتصاد والإحصاء، فيما اشتكى عدد من الطلاب من امتحان الإحصاء وعدم كفاية الوقت المخصص له، لكن أكد أغلب الطلاب أن مستوى الاقتصاد والإحصاء فى مستوى الطالب المتوسط.
 
وشهدت المدرسة إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن لتأمين محيط المدرسة تزامنا مع ثانى أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والاحصاء ، موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022.
 
وقال الدكتور طارق شوقى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".
 

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