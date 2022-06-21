اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:47 م
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ضبط أسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:57 ص
ضبط أسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الاسواق لمواجهة الإستيلاء على السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .
 
وفى هذا السياق  شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكثفة لرصد حركة الأسواق ومكافحة تهريب الوقود إلى السوق السوداء. 
 
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 50 أسطوانة غاز منزلي قام صاحبها بتجميعها لاعاده بيعها بالسوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

 


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