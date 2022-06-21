ونقلت الصحيفة - تحت عنوان " مدبولي: مصر استطاعت القضاء على المناطق غير الآمنة" - عن مدبولي قوله "إن التجربة المصرية التنموية في السنوات الثماني الأخيرة وما أفرزته من مشروعات متعددة، وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات"، مشيرا إلى أن مصر وهي تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع خبراتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء من الدول الإفريقية والعربية.

وأضافت الصحيفة أن "مدبولي نوه في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر على أهمية الملتقى عاما بعد آخر في طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع دولنا، كما أشاد بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء في دورته الجديدة، وذلك خلال جلسة الجمعية العمومية التي عقدت أول أمس.

وتابعت الصحيفة: إن "مدبولي" أشار إلى أن مصر ساندت أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف الآن بجوارهم في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة وصولا إلى قطاع التحول الرقمي"، لافتا إلى أن مصر خطت خلال السنوات الثماني الماضية خطوات واسعة في هذه الملفات ما جعلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح في طي النسيان.