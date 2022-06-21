سقوط أتوبيس وسيارة بإحدى الترع في أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط أتوبيس وسيارة ملاكي بإحدى الترع في أوسيم، مساء اليوم الثلاثاء، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أتوبيس وسيارة ملاكي، بإحدى الترع في أوسيم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وأن اختلال عجلة القيادة تسبب في سقوط الأتوبيس والسيارة بالترعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، والاستماع لأقوال سائق الأتوبيس، وقائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.