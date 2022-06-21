رئيس وزراء بيلاروسيا يدعو الاتحاد الأوراسي لرفع القيود عن الإمدادات الغذائية

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دعا رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، اليوم الثلاثاء إلى التركيز على رفع القيود في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مجال الإمدادات الغذائية، وذلك خلال اجتماع للمجلس الحكومي الدولي الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال جولوفتشينكو "هناك العديد من القضايا الصعبة المتعلقة بالسياسات الوطنية التقييدية الحالية في مجال المنتجات الغذائية والتي تنتهك مبادئ المنافسة الحرة وحرية الحركة في سوق السلع، ونتيجة لذلك سنواصل العمل في هذا المجال من أجل حل ما تبقى من مشاكل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار رئيس الوزراء البيلاروسي إلى أن العديد من المشاكل العالمية أصبحت واضحة في الوقت الراهن بما في ذلك خطر المجاعة في عدد من مناطق العالم والتي قد تكون محفوفة بالموجة القادمة من الكوارث الاجتماعية والسياسية، موضحا أن قضية الأمن الغذائي تتصدر حاليا جدول الأعمال العالمي، وأكد دعمه لتعزيز التعاون الصناعي داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وكذلك إنشاء شركات في الاتحاد للإنتاج المشترك.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الأمن الغذائي بأنه أحد أهم الموضوعات على جدول أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقال "تتمتع دول الاتحاد بالاكتفاء الذاتي الكامل في الأنواع الرئيسية من المنتجات الغذائية والزراعية، وفي الوقت نفسه سنواصل حماية مصالح المنتجين وتعزيز استبدال الواردات وإنشاء سوق مشتركة في الصناعات الزراعية المعقدة".

وأشار ميشوستين إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحاجة إلى مواصلة جهود استبدال الواردات، وقال "من الضروري التعاون في مجال إحلال الواردات، علينا تقليل الاعتماد على إمدادات الاستيراد وإطلاق مشاريعنا المبتكرة المشتركة الخاصة بتطوير وإنتاج المنتجات ذات الطلب المرتفع".