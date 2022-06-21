وأضاف العامرى - فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن السعودية تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا، داعيا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار، مؤكدا أن هناك تسهيلات للمستثمرين المصريين بحكم العلاقة بين البلدين.

ودعا العامري، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار فى مصر لوجود فرص كبيرة ومتميزة.. وقال إن الاستثمارات السعودية في مصر للقطاع الخاص تتجاوز الـ35 مليار دولار حتى الآن، مضيفا أن الاستثمارات المستقبلية ستتجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة.