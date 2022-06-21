دعوات لوضع الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية على الأجندة السياحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت معابد الكرنك في الأقصر، ودندرة بقنا، وإدفو بأسوان، وهيبس بالوادي الجديد، وأبيدوس بسوهاج، وبتاح ورمسيس الثالث بالكرنك شرق الأقصر، ظاهرة فلكية تتجدد في يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو في كل عام، وذلك بالتزامن مع ما يعرف بـ "الإنقلاب الصيفي"، وبداية فصل الصيف، حيث تعامدت شمس الظهيرة على الغرف المقدسة بتلك المعابد.



وفى هذا الصدد، يقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أنه توافد السياح من زوار مجموعة معابد الكرنك الشهيرة، على معبدي بتاح ورمسيس الثالث، لمشاهدة ظاهرة تعامد شمس الظهيرة على الغرف المقدسة بالمعبدين، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أثناء حدوث الظاهرة، موضحاً أن خبراء السياحة والعاملين بقطاع السياحة الثقافية أجمعوا على ضرورة وضع الظواهر الفلكية التي تشهدها المعابد المصرية القديمة على الأجندة السياحية المصرية.



وشدد محمد عبد الحميد، الخبير السياحي، والباحث في علوم المصريات، على أهمية إطلاق حملات سياحية تروج لتلك الظواهر الفلكية، لافتا إلى أن "سياحة الفلك" باتت نمطا سياحيا معروفا ويجذب الكثير من السياح في عدد من بلدان العالم، وأنه آن الأوان لأن تكون الظواهر الفلكية التي تشهدها المعابد المصرية القديمة ضمن الأجندات والبرامج السياحية التي تروج لها مصر في أسواق العالم.



فيما اعتبر الطيب عبد الله، المرشد السياحي، والباحث في علوم المصريات، والذي شارك في مشروع رصد 22 ظاهرة فلكية معابد ومقاصير قدماء المصريين، أن سياحة الفلك نمطا سياحيا واعدا، سيكون محط اهتمام من السياح، وعامل جذب سياحي جديد يقوي من فرص جذب مزيد من السياحة لمقاصد السياحة الثقافية بمصر.



وكان فريق بحثي مصري، برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، والطيب عبد الله، الباحث في علوم المصريات، قد تمكن من رصد 22 ظاهرة فلكية جديدة داخل معبد هابو، ومعبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت، و معبد إيزيس، المعروف باسم دير شلويط في الأقصر، ومعبد دير الحجر، وهيبس، ومعبد قصر غويطة، في الوادي الجديد، ومعبد كلابشة ومعبد جبل السلسلة و معبد إدفو في أسوان، ومعبد دندرة في قنا، بجانب الهرم الأكبر في الجيزة، حيث جرى المشروع البحثي، بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، ومشاركة الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، واستمر على مدار ثلاث سنوات كاملة.





دعوات بالترويج لـسياحة الفلك ووضعها على الأجندة السياحية بالمعابد



دعوات بالترويج لـسياحة الفلك ووضعها على الأجندة السياحية بالمعابد



دعوات بالترويج لـسياحة الفلك ووضعها على الأجندة السياحية بالمعابد



دعوات بالترويج لـسياحة الفلك ووضعها على الأجندة السياحية بالمعابد



دعوات بالترويج لـسياحة الفلك ووضعها على الأجندة السياحية بالمعابد



دعوات بالترويج لـسياحة الفلك ووضعها على الأجندة السياحية بالمعابد



