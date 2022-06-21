اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:25 م
أكرم القصاص
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حملة مكبرة بالإسكندرية بطول الكورنيش تسفر عن التحفظ على 650 حالة إشغال

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:21 م
حملة مكبرة بالإسكندرية بطول الكورنيش تسفر عن التحفظ على 650 حالة إشغال حملة إشغال - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات وكذلك متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة والخدمات على طول الكورنيش وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات.
 
وأشارت المهندسة جيهان مسعود، أن الحملة استهدفت أحياء الجمرك وشرق والمنتزة أول والمنتزة ثان، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على عدد 650 حالة إشغال متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
 
وأضافت مسعود أنه فى ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية، جارى تكثيف الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لسرعة الإنتهاء من جميع أعمال رفع كفاءة الإضاءة والإنارة بطريق الكورنيش في الوقت المحدد، وأشارت إلى أنه يتم بالتوازي البدء في أعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة باستخدام كشافات إضاءة أخرى ذات جودة عالية على مستوى الأحياء. 
 
جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبدالله رئيس حي المنتزة أول، و هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، والدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

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