حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بالبداري وديروط والقوصية والغنايم بأسيوط

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط والقوصية والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة، بالاضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين.