حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بالبداري وديروط والقوصية والغنايم بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة.
ولفت المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، مشيراً إلى رفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط والقوصية والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة، بالاضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين.
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