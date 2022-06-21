اليوم السابع
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توريد 233 ألف و800 طن قمح بـ 23 منفذاً فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:56 ص
توريد 233 ألف و800 طن قمح بـ 23 منفذاً فى كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى المنافذ والصوامع، والمطاحن والشون والهناجر، البالغ عددها 23 منفذاً بمدن وقري المحافظة، التابعين للجهات المسوقة للقمح وهي، الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المحافظ، في بيان له إن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغت 233 ألف و799 طن 978كيلو قمح، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة المتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح المحلي والمرور عليها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

 

 


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