تحريات لكشف ملابسات اتهام موظف بقتل زوجته للاستيلاء على نقود شقيقتها فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات اتهام موظف وشقيقتيه بالتورط في قتل زوجته، بإحدى قرى مركز العياط، للاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزتها، حيث كانت الضحية تحتفظ به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتقدمت ربة منزل ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، طالبت فيه باستخراج جثة شقيقتها من مدفنها، لشكها بتعرضها للقتل، واتهمت زوج المتوفاة وشقيقتيه بمقتلها.

وقالت مقدمة البلاغ أنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي كبير لدى شقيقتها المتوفاة، وعقب وفاتها لم تعثر على المبلغ، وشكت في زوج المتوفاة وشقيقتيه أنهم أنهوا حياتها للاستيلاء على النقود.

بمواجهة الزوج وشقيقتيه أنكروا الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أن وفاة الزوجة طبيعية، نتيجة شعورها بالإعياء فارقت على إثره الحياة، فقررت النيابة استخراج الجثة، لبيان سبب الوفاة، وتوجهت قوة أمنية بصحبة المختصين، وتم استخراجها ونقلها إلى المشرحة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.