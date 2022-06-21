تباين آراء الطلاب حول صعوبة الإحصاء وسهولة الاقتصاد فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

انتهى طلبة الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، من ثانى أيام ماراثون الثانوية العامة بأداء امتحانى مادتى الاقتصاد والإحصاء، حيث عبر عدد من الطلاب والطالبات عن سعادتهم بمستوى مادة الاقتصاد، وتباينت آراء الطلبة حول صعوبة بعض أجزاء مادة الإحصاء.

وقال الطالب أحمد سيد بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية إن امتحان مادة الاقتصاد كان فى متناول الجميع، ورغم طول الامتحان إلا أنه جاء مباشر ويحمل جزئيات بسيطة لأصحاب المستويات العالية، موضحا أن مادة الإحصاء بها أجزاء كثيرة صعبة للغاية وغالبية الطلبة عبروا عن غضبهم من صعوبة المادة.

وقال محمود عوض من مدرسة إسنا الثانوية بنين إنه فور وصول أسئلة الاقتصاد شعر بسعادة كبيرة لسهولة الامتحان، والذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط، لكن الإحصاء كان به بعض الأسئلة الصعبة التى لم يجاوب عنها بصورة صحيحة كما علم بعد خروجه من اللجنة.

وكان قد أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولته لمتابعة سير أعمال لجان امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022 بمدرسة الثانوية العسكرية بنين بوسط مدينة الأقصر للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا استمرار التنسيق بين غرف العمليات بمديريات التعليم والأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

وشدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تجهيز الأماكن المستخدمة كاستراحات الملاحظين بشكل يليق بهم و توفير وسائل الإعاشة والإقامة بها و توفير مولدات كهربائية بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وجاء ذلك بمرافقة اللواء على الشرابى رئيس مركز ومدينة الاقصر والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تجهيز30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بارمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، مؤكداً على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة.

وأكد وكيل تعليم الأقصر انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ كل الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث جاءت تعليمات محافظ الأقصر، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.



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