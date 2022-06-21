اليوم السابع
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بلومبرج: مرافق الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 55% فقط

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:10 م
بلومبرج: مرافق الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 55% فقط النفط
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مرافق الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 55% فقط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 طائرة بدون طيار (مٌسيرة) و4 صواريخ "توتشكا- أو"، خلال صد هجوم للجيش الأوكراني على جزيرة زمييني (الأفعى) المطلة على البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن نظام كييف حاول استرجاع جزيرة زمييني الواقعة قبالة أوديسا، وذلك من خلال شن ضربات جوية ومدفعية مكثفة تليها عملية إنزال للقوات، مبينة أن أكثر من 15 طائرة مسيرة أوكرانية تنوعت بين استطلاع وقتالية شاركت في الغارة على الجزيرة.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمثلة بأنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير" المضادة للطائرات ونظام "تور" الصاروخي المضاد للطائرات، دمرت كل القذائف التي أطلقها على زمييني، حيث تم إسقاط 13 طائرة مٌسيرة، و4 صواريخ من طراز "توتشكا-أو"، بالإضافة إلى تدمير 21 قاذفة من راجمات الصواريخ "أوراجان" دون أن يصل أي من الأسلحة النارية الأوكرانية إلى أهدافها في جزيرة زميني.


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