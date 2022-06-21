انقطاع التيار الكهربائى عن 10 آلاف منزل فى مارسيليا بفرنسا

باريس (أ ش أ)

أعلنت شركة "اينيديس" لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى فرنسا انقطاع التيار الكهربائى عن 10 آلاف منزل ف الدائرة الـ 11 بمدينة مارسيليا الواقعة على ساحل البلاد الجنوبى المطل على البحر المتوسط، وذلك بسبب عدة حوادث فنية في شبكة توزيع الكهرباء.

وذكرت الشركة - وفقا لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن سكان الدائرة الـ 11 هم الأكثر تضررا، ولكن امتد الانقطاع إلى الدوائر 8 و9 و10 و11 و12، موضحة أن عمليات الإصلاح جارية وسيتم إعادة الكهرباء منتصف النهار..ولم تذكر الشركة سبب هذه الأعطال الفنية.

يذكر أنه في فرنسا، امتدت موجة الحر إلى كل البلاد تقريبا و14 دائرة في الجنوب الغربي وضعت في حالة تيقظ أحمر.