النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة

كتب ابراهيم قاسم - أمنية الموجي

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وقد انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.