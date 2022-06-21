المدعي العام الأمريكي يعلن تشكيل فريق لمحاكمة "مرتكبي جرائم الحرب بأوكرانيا"

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أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند - أثناء زيارته غير المعلنة لأوكرانيا - تشكيل فريق "مساءلة عن جرائم الحرب" سيعمل على التعرف على المتورطين في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وتقديمهم للمحاكمة.

وقال جارلاند -حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن الفريق يتألف من خبراء في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وسيقوده المسؤول المخضرم بوزارة العدل الأمريكية إيلي روزنباوم.

وأضاف جارلاند "ليس هناك أي مكان للاختباء لمجرمي الحرب. فوزارة العدل الأمريكية ستتبع كل سبيل لمساءلة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وفظائع أخرى في أوكرانيا."

وأشار جارلاند إلى أن "وزارة العدل، بالعمل إلى جانب شركائنا المحليين والدوليين، ستواصل بلا هوادة جهودنا من أجل محاسبة كل متواطئ في ارتكاب جرائم حرب، وتعذيب، وانتهاكات جسيمة أخرى خلال الصراع غير المبرر في أوكرانيا."

وأوضح أن وزارة العدل سترسل 3 مدعين لإسداء المشورة لأوكرانيا، وكذلك الدول في أوروبا والشرق الأوسط، بشأن محاربة الجهود الروسية للإفلات من العقوبات الدولية.

وفي وائنطن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا.

ونقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله "نستطيع أن نؤكد مقتل المواطن الأمريكي ستيفن زابيلسكي في أوكرانيا"، مضيفا أنه تم الاتصال بأسرته وتوفير كل أشكال المساعدة القنصلية الممكنة.

ووفقا لنعي نشرته عائلته في إحدى الصحف الأمريكية المحلية، فإن زابيلسكي (52 عاما) لقي مصرعه يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 أثناء خوضه القتال في قرية "دوروجنيانكا" بأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن زابيلسكي يعد ثاني أمريكي يُقتل في الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مقتل الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية ويلي كانسل في أبريل الماضي أثناء القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.