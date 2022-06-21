اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:29 م
أكرم القصاص
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الصحة السنغافورية تسجل إصابة وافدة من الخارج بجدري القردة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:20 م
الصحة السنغافورية تسجل إصابة وافدة من الخارج بجدري القردة جدري القرود - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، إصابة بمرض جدري القردة وافدة من الخارج.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية في نشرتها الإنجليزية - أن المريض هو مواطن بريطاني (يبلغ من العمر 42 عامًا) يعمل مضيفًا جويًا، لافتة إلى أنه تواجد في سنغافورة في الفترة من 15 وحتى 17 من يونيو الجاري، وتواجد مجددًا في 19 من الشهر نفسه.
وأضافت أن الشخص ثبتت إصابته بمرض جدري القردة في الـ20 من يونيو، ومحتجز حاليًا في المركز الوطني للأمراض المعدية وحالته مستقرة وجاري تتبع المخالطين.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم حتى الجمعة الماضية، معظمها في أوروبا.


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