اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:09 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسي يزور مطار قرطاج لتوديع الحجيج

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:00 م
الرئيس التونسي يزور مطار قرطاج لتوديع الحجيج الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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قام الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مطار تونس قرطاج لتوديع الحجيج والإطلاع على ظروف انطلاق الرحلات، بحضور وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، والسفير السعودي بتونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.
وطالب الرئيس التونسي خلال تفقده الحجيج بتوفير كافة أوجه الراحة والراعية وتقديم كافة التسهيلات خلال رحلات السفر، وأثناء تأدية فريضة الحج إلى أن يعود الحجاج سالمين إلى تونس.
وأطلع الرئيس قيس سعيد على كافة استعدادت البعثة الطبية وكافة الأمور المتعلقة بالسفر والمعيشة خلال فترة الحج، متمنيا لهم دوام التوفيق والسلامة خلال رحلتهم المباركة.


تونس

قيس سعيد

الرئيس التونسى

الحجاج

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