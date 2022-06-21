وقال زيلينسكي - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "هذا المبلغ مطلوب لدعم نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل إلا بنصف طاقته، وما من بلد يستطيع العيش في وضع كهذا إلا إذا حصل على مساعدة مالية"، موضحا أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة.

وكان مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك قد صرح، في وقت سابق، بأن أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي، و200 مصنع منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وفي سياق ذي صلة، وافقت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم على تقديم 30 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقال مسؤول رئاسي كوري جنوبي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "إن المبلغ تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء، وسوف تشمل المساعدات الإمدادات الطبية والغذائية للبلد الذي يعاني من الحرب مع روسيا، ولكن لن يتم تقديم أسلحة"، منوها بأن بلاده تعتزم تقديم 20 مليون دولار أخرى بحسب الوضع في أوكرانيا؛ ما سيرفع إجمالي المساعدات إلى 100 مليون دولار.