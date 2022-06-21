الحبس سنة لـ3 متهمين شرعوا فى قتل 2 من أشقائهم بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين أشقاء بالشروع في قتل 2 من أشقائهم باستخدام أسلحة بيضاء في حلوان بالحبس سنة.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات عن تشاجر 5 أشقاء انقسموا فريقين في الفريق الول ضم 3 أشقاء والفريق الثانى ضم شقيقين وشرع المتهم الأول والثاني في قتل أخيهما عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد وشرع المتهم الثالث التابع للمصاب فى المشاجرة فى قتل شقيقه التابع للمتهمين الأول والثانى.

وتضمنت شهادة مجري التحريات معاون مباحث قسم شرطة حلوان نشوب مشادة بين المتهمين كفريقين علي أثرها كل فريق علي الأخر فأحدث المتهمان الاول والثاني إصابة أخيهما والمتهم الثالث إصاب شقيقه أحد معاونى الأول والثانى واستخدم المتهمون الثلاثة أسلحة بيضاء سكاكين قاصدين من ذلك قتل بعضهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.