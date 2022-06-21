البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "إيمكس نيو" بقيمة 49 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة إيمكس نيو للاستثمار الصناعي والزراعي-أي أن أي لعدد 980 ألف سهم بقيمة 49 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين-سيراميكا أورينت لعدد 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.9 مليون سهم بقيمة 65.8 مليون جنيه لعدد 63 عملية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 340.7 مليون ورقة مالية بقيمة 642.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.8%، والعرب على 8.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.27%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 166.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، 59.9 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 9697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2680 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.