الأوقاف تطلق مسابقتى "نبى الهدى" و "حج مبرور" اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

تٌطلق وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مسابقتى "نبي الهدى" و"حج مبرور"، وذلك بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم، حيث تنطلق المسابقة الأولى: "نبي الهدى"، وتذاع في تمام الساعة 11,35 صباحًا وهي مسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا، وتهدف إلى التعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام.

وتستهدف المسابقة، الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة، وهي بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز، مع إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.

فيما تذاع المسابقة الثانية "حج مبرور"، في تمام الساعة 6,35 مساء، وتقدم 20 معلومة و20 سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع، على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف، وهي مسابقة مفتوحة للجميع.

وكانت وزارة الأوقاف ، أعلنت تنظيم 100 ندوة بواقع 4 ندوات فى كل محافظة عن "حرمة الدماء" بواقع ندوتين فى العشر الأواخر من ذى القعدة وندوتين فى الأسبوع الأول من ذى الحجة، وذلك فى هذه الأيام المباركة فى العشر الأواخر من ذى القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة، قائلة: " لم يؤكد ديننا الحنيف على حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء، فكل الدماء معصومة، وهو ما أكده نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، فى شَهْرِكُمْ هذا، فى بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" (صحيح البخاري)".

واختتمت الوزارة قائلة: "وبما أن الإيمان أحد أهم المؤثرات فى تصرفات الإنسان، فكلما قوى الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، قررنا تنظيم مائة ندوة أخرى عن موضوع "الإيمان وأثره فى حياتنا" بواقع أربع ندوات خلال هذه الفترة".