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إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم واحتراق سيارة مكروباص على دائرى العلمين

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:17 م
إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم واحتراق سيارة مكروباص على دائرى العلمين حادث تصادم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أصيب 16 شخصا بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع خلاطة، واشتعال النيران في السيارة، على طريق دائري العلمين الذي يربط طريق وادي النطرون - العلمين، مع الطريق الساحل الشمالي، عند قرية سيدي عبد الرحمن.
 
وشاركت 7 سيارات إسعاف، في نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم العلاج للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة.
 
كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي، بعد إخراجهم من السيارة بمعاونة المواطنين الذين شهدوا وقوع الحادث أثناء سفرهم على الطريق وتوقفوا لتقديم المساعدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالعلمين من إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة، وتم رفع آثار الحادث عن الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

 


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