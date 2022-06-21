إصابة فلاح فى انهيار جزء من حائط منزل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب فلاح بكدمات وسحجات وجروح ، اليوم، في حادث إنهيار جزئي لحائط بمنزل داخل عزبة مصطفى فراج التابعة لقرية الحمام بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف ، إخطارا بإنهيار جزئي لحائط داخل منزل غير مأهول بالسكان بعزبة مصطفى فراج التابعة لمجلس قروي الحمام ووجود حالة إصابة وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

ونقلت سيارة اسعاف بني سويف "حسن . ف . ع" 35 سنة، مقيم عزبة مصطفى فراج التابعة لمجلس قروي الحمام بمركز ناصر، مصاب جروح وسحجات بالوجه مع اشتباه ما بعد الإرتجاج، وحالته العامة مستقرة وفي كامل وعيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب علي يوسف، لمعاينة آثار إنهيار حائط وسبب سقوطه واستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل.