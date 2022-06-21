أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.



البورصة تخسر 221 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات، بعد هبوط 3 جلسات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 221 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 646.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 340.7 مليون ورقة مالية بقيمة 642.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.8%، والعرب على 8.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.27%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 166.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، 59.9 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 9697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2680 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.



أسهم خزينة أعلنت شركات مستشفى كليوباترا، ابن سينا فارما، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 4.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 400 ألف سهم، شراء الثالثة 70 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.5 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 21.8 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 30.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 145 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 23701 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 40 ألف سهم، 153 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 46.9 ألف سهم.