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"أبويا ميمشيش فى جنازتى".. شاب يقفز بسيارة من أعلى كوبرى الجامعة بالمنصورة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:36 ص
"أبويا ميمشيش فى جنازتى".. شاب يقفز بسيارة من أعلى كوبرى الجامعة بالمنصورة سيارة الشاب
الدقهلية - مرام محمد

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"أشوفكم بخير وابقوا افتكروني وابويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم".. رسالة قاسية ومؤلمة ودع بها شاب في مقتبل عمره الجميع، قبل أن يقدم على التخلص من حياته قفزا بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
 
تلقى اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بقفز شاب بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة. 
 
على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيارة "شيفروليه" بيضاء، تحمل لوحات "د. ي. أ. 3541"، وتم انتشال جثة قائدها يدعى "مصطفى. م. ت."
 
كان الشاب قد كتب على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، قبل وفاته بساعات قليلة، "أشوفكم بخير وابقوا افتكرونى وأبويا ميمشيش في جنازتي"، كما كتب منشورا آخر "عامة أنا على حافة الانتحار".
 
 

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